Andy García de luto tras sufrir dolorosa pérdida en plena Navidad: "Sin ti no existiría" El actor cubano compartía la triste noticia de la muerte de su madre Ameli García, quien fallecía apenas 4 días después de cumplir 100 años con una gran sonrisa y rodeada del inmenso amor de los suyos. Descanse En Paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace apenas unos días, Andy García celebraba emocionado el cumpleaños de una de las mujeres más importante de su vida, la que se la dio: Ameli García. Con motivo del 100 cumpleaños de su progenitora, el actor compartió unas imágenes entrañables de ella en su día sonriendo y recibiendo todo el amor de sus seres queridos. "Feliz cumpleaños número 100 mamá. ¡Qué bendición tener tu amor, tu creencia y tu ejemplo! Mejor imposible. ¡Nuestra más grande generación! Quienes sacrificaron todo por nuestra libertad de la tiranía de Castro", escribía sobre ella en las redes el día de su celebración. A pesar de su avanzada edad y los achaques de la misma, nada hacía presagiar que pocos días después, el intérprete de películas como El Padrino, Ocean's eleven y Father of the bride, entre otras muchas, volvería a las redes para anunciar la triste noticia de su partida. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Mi madre Ameli García murió 4 días después del fin de semana de celebración de su cumpleaños número 100. Es parte de esa generación que sacrificó todo junto a su marido, mi padre René García, para construir una nueva vida desde cero en América donde sus hijos pudieran lograr sus sueños en absoluta libertad", lee una parte de su sentido mensaje en honor a esta valiente mujer. La decisión de sus padres de salir de una maltratada Cuba por el bien de los suyos fue de suma inspiración para sus tres hijos. Una admiración que se fue trasladando a sus 8 nietos y 14 bisnietos que llegaron después. Todos ellos orgullosos del ser humano luchador, entregado y fuerte que abrió puertas y caminos a generaciones venideras. "Descansa en Paz mamá, te fuiste a tu tiempo y en tu precioso estilo. Sin ti yo no existiría. Abraza a Papi de nuestra parte", concluyó Andy. Andy García Credit: (Steve Granitz/WireImage) Una vida larga y saludable que le permitió ser testigo, gracias a su esfuerzo y sacrificio, de los éxitos, las alegrías y la felicidad de su bonita familia. Gracias por todo Ameli, buen viaje.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andy García de luto tras sufrir dolorosa pérdida en plena Navidad: "Sin ti no existiría"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.