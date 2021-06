Muere el famoso luchador Pasión Kristal tras ahogarse en Acapulco El conocido representante de la lucha libre mexicana fue arrastrado por las olas y apuntan que falleció ahogado en las playas de Guerrero. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La tragedia ha teñido de tristeza el mundo de la lucha libre mexicana. El pasado miércoles se confirmaba la noticia del fallecimiento de Pasión Kristal, uno de sus más conocidos exponentes. Según apuntan las primeras informaciones, el luchador moría ahogado tras ser arrastrado por el oleaje en las playas de Guerrero, en Acapulco. Juan Gabriel Zentella Fabián se encontraba a la orilla en compañía de sus amistades Jessy Ventura y Diva Salvaje cuando se produjo el suceso. Sus compañeros del mundo de la lucha libre le han despedido con este emotivo mensaje nada más darse a conocer la noticia. "Elevamos nuestra oración por su eterno descanso y pronta resignación a familiares y amigos", dice una parte del sentido escrito en su recuerdo. Pasión Kristal acababa de participar en un importante evento en su categoría el pasado 29 de mayo donde volvió a darlo todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus fans y seguidores, todavía incrédulos, le han dedicado unas preciosas palabras en sus redes sociales honrándole y recordándole con todo el amor. "Dime que no es verdad, dime que estás con nosotros por favor", "Mi más sentido pésame, era un gran luchador", "No solo se fue una gran luchadora sino también una maravillosa persona", escribieron tan solo algunos. Las más sentidas condolencias a sus seres queridos. Que En Paz Descanse.

