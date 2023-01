Muere Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, a los 54 años Lisa Marie Presley pereció en un hospital del sur de California horas después de haber sido internada de emergencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La única hija de Elvis Presley ha muerto. Lisa Marie Presley falleció en un hospital de California la noche del jueves. Tenía 54 años. Su madre, Priscilla Presley, confirmó la noticia a través de un comunicado, reportó People. "Es con el corazón más triste que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie Presley, se ha ido", informó la madre. "Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que jamás conocí. Pedimos privacidad al intentar manejar esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Agregó que por el momento no hará más comentarios al respecto. La muerte de la cantante se dio horas después de haber sido ingresada de emergencia en un hospital del sur de California. Lisa Marie Presley NBC's 80th Annual Golden Globe Awards - Red Carpet Lisa Marie Presley | Credit: Photo by Todd Williamson/NBC/NBC via Getty Images De acuerdo a reportes, Presley fue hospitalizada tras colapsarse repentinamente en su casa en Calabasas, California. Según las autoridades del condado de Los Angeles, la hija del ícono del rock sufrió un paro cardíaco. Las autoridades informaron que los servicios de emergencia acudieron a la casa de la heredera de Elvis Presley la mañana del jueves. Al llegar, los paramédicos encontraron que el ex de Presley, Danny Keough, quien viviría con ella, había iniciado el proceso de resucitación cardiopulmonar. Tras presentar señales de vida, Presley fue transportada a un hospital de la localidad para recibir cuidado médico, según un vocero del departamento del sheriff de dicho condado. Desafortunadamente, horas más tarde fue declarada muerta. Lisa Marie Presley NBC's 80th Annual Golden Globe Awards - Red Carpet Lisa Marie Presley | Credit: Photo by Todd Williamson/NBC/NBC via Getty Images El martes, Presley posó en la alfombra de los Globos de Oro, donde había asistido con su madre Priscilla Presley. Ahí celebró con el protagonista de la película Elvis, Austin Butler, su triunfo al llevarse un trofeo a casa por la personificación de su padre en la cinta homónima. Presley deja a tres hijas: Riley Keough, de 33 años, y las gemelas Finley Aaron Love y Harper Vivienne Anne, de 14. En el 2020, perdió a su único varón, Benjamin Keough, víctima de suicidio. Descanse en paz.

