Muere la estrella del deporte Lisa Lyon a los 70 años La pionera femenina del culturismo y gran amiga de Arnold Schwarzenegger, ha fallecido en Los Ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del deporte se viste de luto tras la pérdida de una de sus grandes figuras, además de abre caminos en su disciplina. Lisa Lyon, reconocida culturista que se hizo respetar en un mundo de hombres como fue el culturismo, fallecía a los 70 años. Era el portal TMZ el primero en confirmar la triste noticia en su sitio web, adelantando que la deportista llevaba un tiempo bajo cuidados por la situación terminal en la que se encontraba. Así lo dieron a conocer al medio allegados a la familia, quienes informaron que la causa de su fallecimiento fue un cáncer de páncreas. Lisa Lyon Fallece Lisa Lyon | Credit: (Photo by Joan Adlen/Getty Images) Lisa fue considerada como toda una heroína por sus logros en el culturismo, campo en el que hizo una gran amistad con el también entonces deportista, Arnold Swcharzenegger. El actor y político le ha dedicado unas palabras tras conocer su partida. "Es la mejor, la amo", recoge TMZ. Lisa fue todo un símbolo del empoderamiento femenino al ganar los primeros Campeonatos del Mundo de Culturismo Profesional Femenino de la Federación Internacional de Culturismo. En 1980 posó en una portada revolucionaria de Playboy y siguió siendo protagonista de otras publicaciones y contenidos fitness que sirvieron de gran ayuda y orientación para muchas mujeres. En 2000, Lyon fue inmortalizada en el Salón Internacional de la Fama del Fitness y el Culturismo, dejando huella de su talento y su valía en lo personal y profesional. Descanse en Paz.

