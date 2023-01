Muere Lisa Loring, la primera Merlina de la Familia Addams La primera actriz que interpretó a Merlina o Wednesday falleció a los 64 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado sábado 28 de enero de 2023, falleció a los 64 años Lisa Loring en el en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank, California. Según dio a conocer su hija, Vanessa Foumberg a la revista estadounidense The Hollywood Reporter, la actriz, quien fuera la primera en interpretar al icónico personaje de Merlina, en Latinoamérica, o Wednesday, nombre original, sufrió un derrame cerebral que fue ocasionado por presión arterial alta. "Se fue en paz, con sus dos hijas [Vanessa y Marianne] tomadas de la mano", mencionó Foumberg. Loring saltó a la fama en 1964, cuando encarnó, justamente, a Merlina o Wednesday para televisión en la serie La familia Addams, que transmitió la cadena estadounidense ABC. En aquel entonces tenía tan solo seis años. Trabajó para esta famosa emisión hasta 1966. Regreso a encarnar el mismo rol en 1977 para la película The new Addams Family. De 1981 a 1983, formó parte del elenco de la emisión As the World Turns.

Lisa Loring Lisa Loring | Credit: Tara Ziemba/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La famosa se casó en dos ocasiones con primero con Jerry Butler y su segundo marido fue Doug Stevenson, ambos actores. A partir de 2002, trabajó para una cadena hotelera y de turismo. Además, asistía a eventos donde se reunía a los fanáticos de dicha emisión. Lisa Loring Lisa Loring, TV's first Wednesday Addams, passes away at 64. | Credit: Bobby Bank/Getty Images; ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images Pese a que solo interpretó a Merlina en aquellas ocasiones, su actuación quedó grabada en la historia. Y ahora cobra más fuerza luego de que surgiera la serie de Wednesday, donde el papel de esta curiosa chica lo desempeñó Jenna Ortega, quien recibió una nominación al Globo de Oro por su trabajo. De momento, se desconocen mayores detalles sobre los funerales de Lisa Loring.

