Fallece de coronoavirus Linda Torres, famosa estrella del reality Big Ang Justo 9 semanas después de contraer la COVID-19 perdía la vida. "Era la alegría de la fiesta", la describió a PEOPLE su amiga Janine Detore. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Saltó a la fama gracias a la serie reality Big Ang donde Linda Torres interpretaba a Ángela, la íntima amiga de la protagonista de este programa, emitido con gran éxito por VH1. Hace más de dos meses contrajo el coronavirus y tuvo que ser inmediatamente ingresada para ser tratada y donde necesitó de un respirador artificial. "Le pusieron un respirador y luego se lo quitaron", explicó a PEOPLE su amiga y compañera Janine Detore, hermana de Big Ang. Estuvo luchando mucho, pero no pudo con ello, era demasiado", prosiguió con tristeza. Linda moría el pasado jueves a los 67 años de edad en el hospital Staten Island University. Quienes la conocían la querían. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Linda era la alegría de la fiesta, como mi hermana. Daba gusto estar a su lado, nada negativa, quería divertirse a todas horas. Me entristece tanto saber que se ha ido", compartió apenada Janina. Además de su alegría, Linda también dejó sus diferentes trabajos televisivos como este programa de telerealidad en honor a la fallecida Big Ang y algunos cameos en la serie Mob Wifes (Esposas de la mafia). QEPD.

