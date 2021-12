Muere Lina Wertmüller, la primera mujer directora nominada al Oscar Lina Wertmüller falleció en la casa que habitaba en su natal Italia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A los 93 años, falleció la escritora y directora, Lina Wertmüller, en su natal Italia, en la casa que habitaba cercana a la romana Piazza del Popolo en Roma. Fue el gobierno de la mencionada nación el encargado de dar a conocer el deceso de quien fuera la primera mujer nominada a un premio de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en la categoría de Dirección. "Italia lamenta el fallecimiento de Lina Wertmüller, una directora que, con su clase y estilo inconfundible, dejó una huella eterna en nuestro cine y el del mundo", informó Dario Franceschini, ministro de Cultura, en un comunicado que dio a conocer el medio Reuters. Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, nombre real de la realizadora, comenzó en el cine como actriz y en 1962 inició como asistente de dirección en la película 8 1/2 de Federico Fellini. Debutó como directora con la cinta I Basilischi. En 1976, fue nominada al Oscar por el filme Pasqualino Siete bellezas, por la cual también recibió la candidatura en la terna a Mejor guión original. Lina Wertmüller Credit: Lina Wertmüller Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta pionera del séptimo arte se convirtió en un referente de la industria gracias a película como Mimi, metalúrgico herido en su honor, Amor y anarquía e Insólita aventura de verano. Descendiente de una familia aristócrata suiza tuvo en su haber otros títulos como Camorra, Noche de Verano, En una noche de claro de Luna, 12 directores para 12 ciudades, Esperemos que me las arregle y Mi querido profesor. Su último filme fue Francesca que realizó en 2001. Formó parte del récord Guinness por el título más largo de una película, de trata de Un fato di sangre nel comune di Sculiana fra due uomini per causa di una vediva - si sospettano moventi político. Amore-Morte-Shimmy. Lugano belle.Tarantelle.Tarallucci e vino. En 2019, Lina Wertmüller recibió el premio Oscar honorífico por su trayectoria y recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

