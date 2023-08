Muere la rapera e influencer Lil Tay a los 14 años La rapera e influencer Lil Tay, de 14 años, ha fallecido. Sus seguidores en Instagram piden justicia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lil Tay Credit: Lil Tay/ Instagram La rapera e influencer adolescente Lil Tay ha fallecido. En su página de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores, sus familiares compartieron la triste noticia. La artista de 14 años, cuyo verdadero nombre es Claire Hope, murió de manera inesperada, pero no se ha revelado la causa. "Es con un corazón entristecido que compartimos la devastadora noticia del trágico y súbito fallecimiento de nuestra amada Claire", dice el mensaje de su familia. "No tenemos palabras para expresar la intolerable pérdida y el indescriptible dolor. Este desenlace fue totalmente inesperada y nos ha dejado a todos en shock". A los 9 años, en el 2018, se volvió famosa por sus videos irreverentes en YouTube, presumiendo dinero y carros lujosos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus seguidores han dejado un sinfín de comentarios en la cuenta de Instagram de la fallecida influencer, lamentando su inesperada partida. En la publicación, la familia revela que su hermano mayor, Jason Tian, también murió y que la causa de su muerte está siendo investigada. "El fallecimiento de su hermano añade aún más profundidad a nuestro dolor. Durante este momento de inmensa tristeza, les rogamos privacidad mientras pasamos el duelo de esta abrumadora pérdida, porque las circunstancias de las muertes de Claire y su hermano aún están bajo investigación", detalla el mensaje. "Claire siempre estará en nuestros corazones, su ausencia dejará un vacío irremplazable que sentiremos todos los que la conocimos y amamos", concluye la publicación.

