Muere la leyenda de Marvel John Romita El dibujante de Spider Man ha muerto este lunes 12 de junio de 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir John Romita Credit: Marc Stamas/Getty Images El lunes 12 de junio de 2023, falleció a los 93 años John Romita. Fue su hijo John Romita Jr. el encargado de dar a conocer el deceso. "Lo digo con gran pesar: mi padre, John Romita, falleció pacíficamente mientras dormía este lunes por la mañana", mencionó en su cuenta de Instagram. "Es una leyenda en el mundo del arte y sería un honor para mí seguir sus pasos. Por favor, mantenga sus pensamientos y condolencias aquí por respeto a mi familia. Era el hombre más grande que he conocido". Acompañó este texto con una imagen de su padre, quien porta en sus manos una imagen en blanco y negro de la portada de un cómic de Spider Man. Romita nació en 24 de enero de 1930 en Nueva York, Estados Unidos. Su pasión por el dibujo la desarrolló durante su infancia, en la escuela. Gracias al cómic de Superman iba guiando sus dibujos. Su primer trabajo como dibujante lo realizó a la edad de 17 años, cuando le hicieron un pedido del Hospital General de Manhattan. Tiempo después comenzó a laborar en una empresa de litografía bajo el cargo de entintador. Inició como dibujante comercial, un encuentro con un compañero de la escuela fue la puerta de entrada con Stan Lee quien lo contrató pata Atlas Comics, antecesora de Marvel. Así inició su trayectoria en el ámbito editorial. En 1966, Romita se encarga de dibujar The Amazing Spider-Man, personaje que creado unos años antes por Lee con el ilustrador Steve Ditko y que se convirtió en su obra más reconocida y en un gran éxito de ventas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, fue o creador de Wolverine, Punisher y Mary Jane Watson, novia de Spider Man. De 1973 a 1996, fue director de arte de Marvel "Millones de personas descubrieron Marvel a través de su arte, y millones más llegaron a conocer a Peter Parker a través de la inconfundible pincelada audaz que Romita trajo a sus páginas", señaló Marvel en un comunicado. John Romita será recordado por su obra, cuyo arte es tan respetado que por ello fue llamado El Lennon-McCartney de los cómics.

