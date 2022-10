Fallece una reconocida basquetbolista cubana a los 40 años La fallecida atleta formaba parte del club FASS Fever de la Liga Mayor Femenina de Baloncesto de El Salvador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El basquetbol femenino cubano se ha quedado sin una de sus referentes tras el repentino fallecimiento de Leydis Oquendo a los 40 años. "Falleció [la] baloncestista cubana Leydis Oquendo", informó el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba, en sus redes sociales. "El Movimiento Deportivo Cubano lamenta la desaparición de la atleta de 40 años de edad". Oquendo falleció la tarde de este miércoles por complicaciones postoperatorias en El Salvador, donde actualmente residía y jugaba con el equipo del club FASS Fever de la Liga Mayor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leidys Oquendo Credit: KEVIN VAN PAASSEN/AFP via Getty Images De acuerdo a la prensa oficial cubana, la basquetbolista se había sometido a una intervención quirúrgica para extraer un fibroma. Desafortunadamente, sufrió una trombosis pulmonar posoperatoria que le provocó la muerte. "Estamos consternados por su desaparición física, es un duro golpe para la familia del baloncesto y del deporte cubano en general", expresó Dalia Henry, presidente de la Federación Cubana del Deporte, a la agencia cubana Prensa Latina. "Lamentamos mucho su pérdida. Llegue a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias". Oquendo se destacó en el mundo del deporte, conquistando la cancha por Centroamérica, República Dominicana y Argentina. Además, participó en los Mundiales de Brasil 2006 y Turquía 2014. Se convirtió en una de las principales estrellas del baloncesto salvadoreño, donde llegó en 2017, luego de coronarse este año con su equipo campeona nacional y ser la mayor encestadora de la temporada, según el salvadoreño El Diario de Hoy.

