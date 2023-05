Muere el cineasta cubano León Ichaso a los 74 años Mari-Claudia Jiménez, sobrina del aclamado creador, confirmó la noticia a People en Español. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leon Ichaso 20th Annual Santa Barbara International Film Festival "Crossover Dreams" Credit: Rebecca Sapp/WireImage El cineasta cubano León Ichaso falleció la madrugada de este sábado en Los Ángeles, CA., a los 74 años. Así lo confirmó a People en Español, Mari-Claudia Jiménez, sobrina del aclamado creador. Ichaso dejó huella en el cine y la televisión con proyectos inolvidables Piñero (2001) y El cantante, cinta del 2006 que reunió a Jennifer López y Marc Anthony. En televisión dirigió episodios de la serie Miami Vice (1984), entre otras docenas de proyectos. Al momento de su fallecimiento Ichaso tenía 74 años, según confirmó la alta ejecutiva de la casa de subastas Sotheby's, en Nueva York. La causa de su deceso no ha sido confirmada oficialmente, pero en redes Mari Rodríguez Ichaso, la reconocida periodista cubana y hermana del cineasta, afirmó que su muerte se produjo por un "infarto masivo al corazón". "Hoy es el día más horrible de mi vida. Mi adorado hermano Leon Ichaso murió hoy", afirmó. "Estoy destrozada". "[León] estaba contento -y muy feliz- de haber vencido un cancer tras 2 años en un exitoso estudio clínico de una nueva medicina en UCLA", prosiguió la escritora reconocida por su destacada labor en la revista Vanidades. En 2006 León Ichaso (izq.), dirigió a la —entonces pareja de marido y mujer—Jennifer López y Marc Anthony en el largometraje El cantante, basado en la vida del cantante puertorriqueño Héctor Lavoe: Leon Ichaso Jennifer López Marc Anthony 2007 película "El Cantante" Credit: Jeff Vespa/WireImage for Picturehouse SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El único síntoma que tuvo fue dolor en el brazo izquierdo", afirmó en el mencionado post. "No paramos de llorar". León y Mari Ichaso fueron hijos del poeta cubano Justo Rodríguez-Santos, fallecido en 1999. En redes los tributos al aclamado director —ganador a un premio en La Berlinale (2002) por la cinta Piñero— no han parado de surgir: "No creo haber conocido a nadie más amado que mi tío. Era realmente único. Tenía una personalidad magnética que atraía a la gente, una curiosidad entusiasta e insaciable que iba desde la música, la política, el cine, los documentales de true crime y sus últimos "descubrimientos"gastronómicos en el supermercado local" afirmó a People en Español Jiménez. "Su sentido del humor era legendario: en el set, con sus amigos y familiares, hacía que todos se sintieran amados. Mi tío era mi ídolo", prosiguió. "Era el "rebelde" de la familia, alguien que siempre se sintió libre para perseguir sus pasiones y vivir su vida a su manera-sin compromiso y sin remordimientos". Que en paz descanse.

