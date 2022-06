Muere la presentadora inglesa Deborah James, quien mostró su lucha contra el cáncer Tras una larga batalla en contra de la enfermedad y una gran labor como activista, Deborah James murió el pasado martes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes 28 de junio de 2022, se dio a conocer que Deborah James falleció a los 40 años tras una larga lucha contra el cáncer de colón. Fue la familia de la presentadora británica la encargada de dar a conocer la noticia, mediante un emotivo mensaje que dieron a conocer en la cuenta oficial de Instagram de la titular del podcast You, Me and the Big C. "Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Dame Deborah James; la esposa, hija, hermana, mamá más increíble. Deborah falleció en paz hoy, rodeada de su familia", escribieron junto a una imagen y video de la activista, quien viste de blanco. "Deborah, a quien muchos de ustedes conocerán como Bowelbabe, fue una inspiración y estamos increíblemente orgullosos de ella y de su trabajo y compromiso con las campañas benéficas, la recaudación de fondos y sus interminables esfuerzos para crear conciencia sobre el cáncer que afectó a tantas vidas". En 2016, la periodista y conductora de noticias de la BBC fue diagnosticada con cáncer de colon; a partir de entonces, inició una lucha contra la enfermedad y creó el fondo Bowelbabe con el cual recaudaba fondos para financiar la investigación de medicina personalizada para pacientes con cáncer y apoyar campañas de concienciación sobre el cáncer de colon. Deborah compartió su experiencia con el mundo para crear conciencia, romper barreras, desafiar tabúes y cambiar la conversación sobre el cáncer. Incluso en sus momentos más desafiantes, su determinación de recaudar dinero y generar conciencia fue inspiradora", continúa el texto. Deborah James Deborah James | Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le agradecemos por brindarnos tiempo en privado como familia, y esperamos continuar con el legado de Deborah en el futuro a través de la Fundación Bowelbabe", mencionó la familia. "Gracias por jugar su papel en su viaje, todos ustedes son increíbles". Terminaron el largo escrito con una reflexión de Deborah James, que según aclararon compartían con su autorización. "Encuentra una vida que valga la pena disfrutar; toma riesgos; amar profundamente; no tener remordimientos; y siempre, siempre tened una esperanza rebelde. Y finalmente, revisa tu caca, podría salvarte la vida", concluyeron.

