Muere "la mujer más bella del mundo", Gina Lollobrigida, diva del cine italiano Uno de los grandes iconos del cine italiano, Gina Lollobrigida ha fallecida este 16 de enero de 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 16 de enero de 2023, se dio a conocer que Gina Lollobrigida falleció a los 95 años, en un hospital de Roma Italia, donde estuvo internada en las últimas semanas, según dio a conocer su agente; fue la agencia ANSA la que reportó el deceso pero no se han dado mayores detalles. En septiembre de 2002, la también llamada "mujer más bella del mundo" había sufrido un percance en su casa que le provocó una fractura de fémur. La actriz nació en Subiaco, un provincia de Roma, Italia, el 4 de julio de 1927. Si bien vivía en el seno de una familia de clases acomodadas que fabricaba muebles, la Segunda Guerra Mundial le quitó su patrimonio cuando el negocio fue bombardeado. Ante ello, la famosa y sus parientes se mudaron a Roma cuando tenía 20 años; en aquella época comenzó a estudia Bellas Artes y a trabajar como modelo. También participó en el concurso de Miss Roma donde quedó en el segundo puesto; después, contendió en Miss Italia, donde ocupó el tercer puesto luego de Lucía Bosé ganara la corona. Tras su participación en dicha contienda de belleza le dio la oportunidad de ingresar al cine de su país en los legendarios estudios Cinecittà con pequeños papeles. Posteriormente, el productor Howard Hughes la llevó a Hollywood, donde duró poco tiempo para luego regresar a su nación natal y trabajar en producciones italianas, europeas y hollywoodenses que se filmarán en el viejo continente. Luego de dos décadas de éxitos, en la década de los 70, decide retirarse para dedicarse a la escultura y la fotografía. Gina Lollobrigida Credit: Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Trabajó con directores de la talla de René Clair, John Houston, Vittorio De Sica, entre otros. Además, compartió créditos con actores como Marcello Mastroianni y Humphrey Bogart. Y tuvo una relación profesional con el escritor Truman Capote. Su desempeño actoral la llevó a obtener tres David di Donatello, el equivalente al Oscar italiano, y tuvo dos preseas más por reconocimiento. Gina Lollobrigida realizó más de 60 películas, diversas obras de teatro y series de televisión. En 1999, inició sin éxito su carrera política contendiendo para un escaño en el Senado; el año pasado sorprendió al intentarlo de nuevo. Pan, amor y fantasía, Hotel Paradiso y Fanfan la Tulipe, fueron algunas de sus cintas en las que participó.

