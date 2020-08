Murió la madre de la actriz Itatí Cantoral. Los detalles Ha fallecido Itatí Zucchi, la madre de la actriz mexicana Itatí Cantoral y viuda del cantante y compositor mexicano Roberto Cantoral. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Itatí Cantoral está de luto. Ha fallecido su madre Itatí Zucchi, la viuda del cantante y compositor mexicano Roberto Cantoral. El compositor Gil Rivera, a nombre de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) , compartió la triste noticia a través de sus redes sociales. La familia de la actriz mandó un comunicado agradeciendo las muestras de cariño durante este momento tan emotivo y difícil. Image zoom (Carlos Tischler/NurPhoto via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con mucho dolor, queremos informarles que el día de hoy en la mañana falleció nuestra querida madre Itatí Zucchi de Cantoral. La familia Cantoral quiere agradecerles todas las muestras de cariño que hemos recibido en estos momentos tan difíciles. Sabemos que comprenden nuestro dolor y les pedimos tiempo para poder superar nuestro duelo. Muchas gracias", dice su mensaje. La estrella de la telenovela La mexicana y el güero aún no ha publicado nada en sus redes sociales sobre esta dolorosa noticia. Según reveló su nieta, Alejandra Itatí Cantoral Ramos, a la revista Quién, Itatí Zucchi falleció de un paro cadiorrespiratorio. "Te puedo confirmar la muerte de mi abuela por un paro cardiorrespiratorio, no tengo ahorita palabras, es una gran pérdida porque es una gran mujer, y lo único que puedo decir es que ya la recibió mi abuelo en el cielo con sus canciones”. Que en paz descanse.

