Muere la madre de Daniela Romo a los 95 años La actriz y cantante mexicana dio a conocer la triste noticia del fallecimiento en las redes con una conmovedora imagen de ambas juntas y felices. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Daniela Romo ha compartido con el mundo la triste noticia del fallecimiento de su madre, Teresa Corona, a los 95 años. Lo hacía a través de sus redes sociales con una imagen y un mensaje conmovedor. La protagonista de Vencer el desamor mostraba una preciosa fotografía junto a su progenitora en la que ambas aparecen felices y muy unidas. Un recuerdo inolvidable con el que la artista ha querido despedirla. La también cantante de 61 años siempre ha presumido a Doña Teresa por su fuerza y ganas de vivir a pesar de su avanzada edad, unos valores que han servido a Daniela a mirar el futuro con esperanza y superar duros momentos como el cáncer de mama que sufrió. "Con mucha tristeza les comparto la partida de doña Tere, mamá de Daniela. Ya descansa en Paz después de decir ¡MISIÓN CUMPLIDA!", escribía la productora Tina Galindo, un mensaje del que se hizo eco la primera actriz en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Daniela publicaba orgullosa una foto de juventud en blanco y negro de su madre acompañada de esa palabra mágica que tanto significa en la vida de todos. "Mamá...". Una de las imágenes más recientes de Teresa la compartía su hija Daniela cuando cumplía 93 años. Rodeada de los suyos y arropada con su amor, demuestran ser un ejemplo de unión familiar que ha acompañado a Doña Teresa hasta el final de sus días. Desde People en Español queremos transmitir nuestro más sentido pésame y todo el cariño a Daniela y su familia en estos difíciles momentos. Que En Paz Descanse.

