Muere una exestrella de Disney a los 46 años La actriz y cantante Tiffini Hale falleció el día de Navidad. Tenía 46 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de haber permanecido en coma por varias semanas tras sufrir un paro cardíaco, la actriz y cantante Tiffini Hale, quien fue una estrella infantil de Disney, perdió la vida a los 46 años. El día de Navidad no fue uno de celebración para la familia y amigos de Hale, ya que fueron notificados de su muerte, según confirmaron sus compañeros del afamado Club de Mickey, a través de sus redes sociales. "Es con el más pesado de los corazones rotos que compartimos la triste noticia del fallecimiento de nuestra amada hermana Tiffini Talia Hale", publicaron sus colegas y amigos Deedee Magno y Chasen Hampton. "A principios de este mes, sufrió un paro cardíaco que la dejó en coma. Después de muchas oraciones y con su familia a su lado, nuestra querida Tiff tomó su último aliento la mañana de Navidad. Ahora descansa en paz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El anuncio de su muerte incluyó el agradecimiento de la familia de la integrante del grupo musical The Party, y una súplica por respetar su privacidad durante este momento difícil, según People. "En nombre de la familia de Tiffini, y sus hermanos de Party y el CM [Club de Mickey], queremos agradecerles todo el amor y buenos deseos que han expresado hacia nuestra querida Tiffini. Su belleza, talento, estilo y divertido y amoroso espíritu, vivirá por siempre en nuestros corazones y recuerdos", expresaron sus compañeros en el comunicado. Tiffini Hale Tiffini Hale | Credit: YouTube Hampton, además, rindió un tributo personal a quien consideraba una hermana. "Parte de su magia es que nunca supo lo increíble que realmente era. Era humilde, considerada y amable. Era juguetona y tan divertida", escribió el actor en sus redes sociales. "Una cantante increíble, una actriz dramática y de personaje, y cuando la música tocaba, sus habilidades de baile eran inigualables ¡por ninguna estrella del pop femenina! Era una artista maravillosa y soy tan honrado de haberla tenido en mi vida". Además de formar parte del club infantil más famoso de la televisión y demostrar su talento como parte del cuarteto musical, Hale participó en la serie de humor Blossom en 1993. Descanse en paz.

