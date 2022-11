Muere a los 49 años la escritora que inspiró la premiada película Julie and Julia La escritora Julie Powell, conocida por inspirar con uno de sus libros la película Julie and Julia de Meryl Streep, falleció de manera inesperada en su apartamento de Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La escritora Julie Powell, conocida por el libro que inspiró la premiada película Julie and Julia que protagonizó Meryl Streep, falleció de manera inesperada a los 49 años. Powell murió en su casa en Nueva York el pasado 26 de octurbe, de acuerdo a su esposo Eric Powell, reportó People. La causa fue un paro cardíaco, de acuerdo al The New York Times. Powell se alzó a la fama por su blog el Proyecto de Julie/Julia, en el cual relataba sus aciertos y errores en la cocina siguiendo el libro sobre cocina francesa de Julia Child, la primera chef en protagonizar un conocido programa de televisión en Estados Unidos y quien introdujo la gastronomía francesa a muchos hogares estadounidenses. Powell se convirtió en una de las blogueras pioneras que marcó la pauta para miles de escritores de internet actuales, así como millones de usuarios de las redes sociales. Su blog lo transformó en un libro en el 2005, Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Angeles Premiere of "Julie & Julia" Julie Powell | Credit: Photo by Gregg DeGuire/FilmMagic) El libro fue adaptado a la pantalla grande en la película Julie and Julia de 2009, que también está basada en la autobiografía Mi vida en Francia de Childs. En el filme, Meryl Streep -quien ganó un Globo de Oro por este papel– encarna a Child y Amy Adams a Powell. "Los blogueros gastronómicos, como todos los blogueros son conflictivos, dicen lo que piensan y odian a la gente", habría declarado Powell al diario Orlando Sentinel en el 2009. "Y eso es bueno y valioso. Pero es un mundo como el Viejo Oeste, y la gente se siente libre de decir cosas que jamás diría en conversaciones civiles cara a cara". Powell mantuvo un tono moderno en su plataforma de Twitter, compartiendo todo sobre su vida, desde fotos de sus mascotas, hasta críticas de programas como The Great British Baking Show. Sus colegas y fanáticos han compartido sentidos mensajes tras enterarse de su muerte. "Que triste. Era tan joven. Era un enorme fanático de su blog y definitivamente soy lo suficientemente viejo para recordar cuando las redes sociales eran más para ser sarcásticos sobre uno mismo que para sobajar a otros. DEP Julie", escribió la chef Pim Techamuanvivit, en su cuenta de Twitter.

