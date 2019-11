Muere la creadora de Topo Gigio María Perego construyó una sólida carrera como guionista de televisión en Italia, pero su carrera solo explotaría en 1959 cuando, junto a su esposo, Federico Caldura, creó "Topo Gigio". By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La productora de televisión italiana y escritora Maria Perego, una de las creadoras del personaje Topo Gigio murió el jueves. Tenía 95 años. La noticia del fallecimiento fue anunciada por su representante, Alessandro Rossi. “Todo sucedió de repente. Hasta ayer, a las 6 de la tarde, estaba trabajando en mil proyectos, pero me llamaron desde su casa en Milán esta tarde, diciendo que se había sentido mal. Llamaron a la ambulancia, pero ella se fue primero”. Rossi le dijo a medios de comunicación italianos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Mario NotarangeloMondadori Portfolio by Getty Images Rossi había trabajado con Perego durante 25 años y la vio “como madre”. “Estoy triste porque no pude decir adiós”, agregó. Perego construyó una sólida carrera como guionista de televisión en Italia, pero su carrera solo explotaría en 1959 cuando, junto a su esposo, Federico Caldura, creó “Topo Gigio”, el inocente ratón gordito de orejas grandes que se ganó a los niños de todo el mundo. Topo Gigio se convirtió en un títere ícono de la cultura pop italiana. También ha tenido éxito en docenas de países, incluido Brasil, donde se estrenó en 1969 en Mister Show de TV Globo, junto al humorista Agildo Ribeiro. Apodado al principio por el cantante Domenico Modugno y luego por el actor Peppino Mazzullo, el personaje ha tenido una presencia constante en la televisión internacional desde entonces. Según Rossi, Perego estaba trabajando en una nueva serie de dibujos animados de Topo Gigio que pronto se estrenará en la emisora pública Rai. Advertisement EDIT POST

