Muere Talina Fernández tras ser hospitalizada de emergencia La periodista y conductora mexicana tenía 78 años, los detalles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Talina Fernández Talina Fernández | Credit: Mezcalent Talina Fernández perdió la batalla contra una leucemia hoy miércoles 28 de junio. Fue su hijo Coco Levy quien dio a conocer la noticia sobre la hospitalización de la periodista mexicana y dijo a los medios de comunicación que se congregaron en el nosocomio que su madre ya estaba muy débil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia", dijo. Talina Fernández Talina Fernández | Credit: Mezcalent Conocida como La dama del buen decir, Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, se destacó por su trabajo en Televisa, donde fue una de las fundadoras del programa Hoy, también fue la cara de programas como Viva el domimgo y Sale el sol. Además de Coco y sus dos hijas, a Talina le sobreviven su hijo Patricio Levy Fernández y sus hijos; además de sus nietos María, José Emilio y Paula, hijos de Mariana Levy, quien murió en el 2005 por un infarto.

