Muere la actriz y rumbera cubana Amalia Aguilar La familia de la famosa actriz de la época de oro del cine mexicano, Amalia Aguilar, dio a conocer su fallecimiento en México, donde vivió hasta sus últimos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madrugada de este martes 9 de noviembre, murió Amalia Aguilar, a los 97 años, en México. Si bien, se desconocen las razones de su fallecimiento, fue la familia de la actriz la encargada de informar la noticia. "Hoy despedimos a la mamá, a la abuela, a la actriz pero sobre todo a la amiga. Que tu luz acaricie la vida de todo aquel que te vibre dentro de su corazón, gracias por ser nuestra guía y fortaleza. Por siempre tus hijos, nietos y bisnietos", escribió la familia de la rumbera en su cuenta de Facebook. Amalia Isabel Rodríguez Carriera, nombre real de la bailarina, nació el 3 de julio de 1924 en Cuba; sin embargo, consolidó su carrera profesional en México, donde tomó la nacionalidad y residió hasta sus últimos días. Inició su carrera, siendo una niña, en su país natal; en 1944 llega a México y debuta en el cine dos años después con la película Pervertida. Se convirtió en una de las figuras más importantes de, subgénero cinematográfico conocido como "Rumberas". Realizó más de 25 filmes entre los que se encuentran Conozco a los dos, Dicen que soy mujeriego, En cada puerto un amor, Calabacitas tiernas y Mis tres viudas alegres, por mencionar solo algunos. Amalia Aguilar Credit: Amalia Aguilar Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 1947, debutó en Hollywood con la cinta A night at the follies, del productor Howard Hughes; en la cual, compartió créditos estelares con la vedette Evelyn West. Sin embargo, no quiso trabajar en esa industria y prefirió continuar su carrera en tierra azteca. Amalia Aguilar Contrajo matrimonio con el médico peruano Raúl Beraún de Bedoya y ambos procrearon tres hijos, Daphne, Raúl y Jorge. Tras la muerte de su marido, quien falleció en un accidente aéreo, Amalia Aguilar se retiró del espectáculo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere la actriz y rumbera cubana Amalia Aguilar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.