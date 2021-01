Close

Muere la actriz y comediante mexicana Lupe Vázquez La actriz Lupe Vázquez murió a los 75 años de edad en México; su hijo informó del deceso. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pasada tarde del jueves, dejó de vivir Lupe Vázquez, quien era un icono de la comedia mexicana. "Ella es mi madre, la legendaria Lupe Vázquez. Hoy partió a reunirse en ese plano del cosmos con sus padres, sus amores, y esos afectos que le adelantaron. Actriz, comediante, compositora, escritora, maestra", informó su hijo Fernando Canek en su cuenta de Twitter. RELACIONADO: Muere la cantante cubana Farah María "Te extrañaré cada segundo de mi existencia, y agradeceré todo instante que la vida me regaló a tu lado en 32 años", agregó en su cuenta de Instagram. "Fue un privilegio ser tu hijo, y espero haberte honrado como mi madre. Soy tu hechura, tu diseño. Me queda sólo amor y agradecimiento eterno por y para ti. Te amo". Image zoom Credit: Fernando Canek Twitter Uno de los papeles más entrañables de esta actriz fue el de la enfermera Paula que desempeñó, de 1987 a 1993, en el sitcom Cándido Pérez de 1987 y 1993, donde compartió escena con Jorge Ortiz de Pinedo, quien era uno de sus grandes amigos, y también lamentó su deceso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy partió mi compañera de aventuras teatrales, televisivas, cinematográficas y cabareteras, la estupenda comediante, talentosa escritora y extraordinaria humorista Lupe Vázquez", escribió Ortiz de Pinedo en Instagram. "Juntos disfrutamos de Candido Pérez, La casa de la risa, Hasta que la muerte nos separe, Batas blancas no ofenden, Que no se entere el presidente, Cándido de día y Pérez de noche, Especialista en señoras. ¡Tantas risas, alegría y buen humor compartidos! Mi más profunda admiración por mi comadre, compañera y mejor amiga". De momento, se desconocen las causas de la muerte de Lupe Vázquez, quien el pasado 5 de septiembre cumplió 75 años.

