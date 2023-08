Muere la actriz Silvina Luna tras conflictos ocasionados por cirugía estética Tras una larga lucha por las secuelas de un mal procedimiento estético, falleció este 31 de agosto de 2023, Silvina Luna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves 31 de agosto de 2023, falleció a los 43 años Silvina Luna. La actriz estuvo hospitalizada por 80 días en un hospital de Buenos Aires, Argentina, donde radicaba; la causa de su internamiento fue una infección bacteriana que complicó sus padecimientos de hipercalcemia e insuficiencia renal que sufría. "Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor", señaló la Asociación Argentina de Actores en un comunicado. Pero los conflictos de salud no eran un asunto nuevo, la también modelo tuvo que luchar por su vida luego de que, en 2011, se practicara una cirugía estética en los glúteos a manos del doctor Anibal Lotocki, donde se le aplicaron metacrilato y otras sustancias no identificadas que mermaron su situación y le desarrollaron los problemas médicos antes mencionados. Silvina Luna Credit: Silvina Luna Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su condición agravó que la participante de Gran Hermano necesitaba someterse a un trasplante de riñón; por ello, estaba en la lista de espera del Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante). Mientras espera el órgano en cuestión, la famosa tuvo que someterse, durante los últimos meses, a sesiones de diálisis tres veces a la semana. El pasado mes de junio, justamente, en uno de estos procedimientos, fue internada de urgencia pero no pudo recuperarse. Silvia Luna nació en Rosario, Argentina, el 21 de junio de 1980. Tras su paso por el mencionado reality show, comenzó una carrera en teatro y televisión. Así, participó en los programas Poné a Francella, No hay 2 sin 3, Los Roldán y Casados con hijos, entre otros. También trabajó en los montajes Diferentes, El champán las pone mimosas, Más que amigos y Delicadamente inmoral, por mencionar solo algunas.

