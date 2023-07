Muere la actriz estadounidense Pamela Blair

El 23 de julio de 2023, falleció a los 73 años Pamela Blair, en su casa de California, Estados Unidos. De acuerdo con el medio estadounidense Deadline, la actriz había padecido una larga enfermedad, pero no se han revelado mayores detalles al respecto. Fueron sus amigos quienes dieron a conocer el deceso mediante sus redes sociales.

"Estoy muy triste de decir que mi hermana sagitariana Pam Blair se ha ido a jugar con sus colegas entre las nubes", escribió Baayork Lee, amiga de Blair por más de cuatro décadas, en una publicación de Facebook.

La famosa nació el 5 de diciembre de 1949 en Vermont, Estados Unidos. Desde temprana edad estudió baile y a los 16 años se mudó a Nueva York donde estudió en The National Academy of Ballet; posteriormente, inició sus clases de actuación en HB Studio. En 1968, saltó a fama en Broadway con el montaje Promises, Promises. Posteriormente, recibió diversas ofertas para formar parte de musicales importantes como Of Mice and Men, Wild and Wonderful, Sugar and Seesaw y el clásico A Chorus Line, donde compartió créditos con Michael Douglas. También actuó en montajes como King of Hearts, The Nerd y A Few Good Men.

Pamela Blair Credit: ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images) PAMELA BLAIR

Su calidad histriónica la llevó a la televisión donde trabajó en Loving, Another World, Ryan's Hope, All mu Children, Law & Order, The Cosby Show, The days and nights of Molly Dodd, entre otras. Pero fue su personaje de Diana Spellman en Sabrina, the teenage witch que la colocó en los corazones del público.