Muere la actriz mexicana María Montejo Nuevamente, la industria artística tras darse a conocer el fallecimiento de María Montejo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El martes 14 de junio de 2022, se dio a conocer la muerte de María Montejo. Fue el reportero Hugo Alexander Maldonado quien informó, a las siete de la noche, tiempo de México, el deceso. "Reportan el fallecimiento de la actriz María Montejo, hija de la actriz Carmen Montejo (Que en paz descanse) y madre del comediante Radamés de Jesús", escribió en su cuenta de Twitter. María González Sánchez, nombre real de la famosa, fue la única hija de la reconocida actriz Carmen Montejo y Manuel González Ortega. Realizó sus estudios en la entonces Academia de Televisa, actualmente llamada Centro de Educación Artística. Dio sus primeros pasos profesionales en teatro. Posteriormente, en 1967, debutó en televisión con el melodrama El juicio de nuestros hijos; un año después formó parte del elenco Duelo de pasiones. También participó en diversos episodios del programa Mujer, casos de la vida real. Su última telenovela fue El noveno mandamiento, en 2001, donde interpretó el papel de Doña Rosario. En cine, realizó las películas Los cachorros y El Rey, entre otras. Compartió créditos con su madre en tres proyectos, la cinta La verdadera vocación de Magdalena, en 1972, la telenovela Juventud, en 1980, y el que sería su último filme Ni Chana, ni Juana, en 1984. En 2003 decidió retirarse de la actuación. María Montejo Credit: Radamés de Jesús Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A María Montejo le sobrevive su único hijo Radamés de Jesús Piña González, quien también es actor y sus tres nietos. Según han informado medios de comunicación locales, el primogénito no se ha pronunciado sobre la muerte de su madre debido a que se encuentra en el continente asiático.

