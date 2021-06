Muere la actriz mexicana Gloria Rinzo Tras varios problemas de salud que logró vencer, incluyendo COVID-19, Gloria Rinzo falleció el pasado fin de semana. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado fin se semana, murió Olga Rinzo a los 89 años. El deceso fue dado a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). "ANDI comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Olga Rinzo, fue una actriz mexicana recordada por las películas La furia de un vengador, Muertes anunciadas y Castas de braceros. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias", escribió la institución en su cuenta de Instagram. Si bien se desconocen las causas de su muerte, la actriz de origen mexicano había librado diversas batallas de salud como cáncer de seno, de colon, tenía diabetes, hipertensión, hernias en el estómago, insuficiencia venosa y le pusieron una prótesis en la cadera tras sufrir una caída, según informó hace un tiempo su hijo Jorge Ortín. Incluso, en 2020, tuvo COVID-19 de la cual, que se recuperó favorablemente. Justamente con Ortín, quien también es actor, logró compartir escena cuando ambos trabajaron juntos en la telenovela Casta de braceros. Olga Rinzo Credit: Jorge Ortín Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz se destacó por su trabajo cinematográfico en filmes como Tragedia en Waco, Texas; Qué bonita familia: Papá 2000, y Las perfumadas, entre otras. Además, participó en diversos programas de televisión como Zacatillo, un lugar en tu corazón; Mujer, casos de la vida real; La furia de un vengador y Cándido Pérez, entre otros. El último trabajo de Gloria Rinzo en la pantalla chica fue en 2010, cuando realizó una participación especial en un melodrama. Se casó con el comediante Polo Ortín con quien compartió 60 años de matrimonio hasta la muerte del actor.

