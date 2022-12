Muere la actriz Kirstie Alley a los 71 años Esta tarde se dio a conocer que la protagonista de la serie Veronica’s Closet y Cheers falleció a los 71 años. ¡La información aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kirstie Alley Kirstie Alley | Credit: IG Kirstie Alley True y Lillie Parker, hijos de la actriz Kirstie Alley, dieron a conocer que la poragonista de Cheers, Drop Dead Gorgeous y Veronica's Closet murió a los 71 años tras perder una batalla contra el cáncer. "Nos entristece informarles que nuestra increíble y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, que fue descubierto recientemente", dijeron en un comunicado. "Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir", y agregaron. "Fue una madre y abuela increíble". Los hermanos recordaron el entusiasmo y la pasión de su madre por sus hijos y sus nietos y también agradecieron al "increíble equipo de médicos y enfermeras" del Moffitt Cancer Center así como a los seguidores de su progenitora. "Les agradecemos por su amor y oraciones y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento difícil". Tras la noticia, el actor John Travolta, rindió homenaje a la actriz en las redes sociales. "Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo, Kirstie", escribió junto a una imágen de su excompañera de plató. "Sé que nos volveremos a ver". Alley saltó a la fama en 1987 cuando interpretó a Rebecca Howe en Cheers de NBC. Obtuvo un Globo de Oro a la mejor actriz y un Emmy a la mejor actriz principal en 1991. Recibió su segundo premio Emmy por su interpretación de Sally Goodson en David's Mother en 1994. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alley también apareció en programas de televisión como Veronica's Closet, Fat Actress, Kirstie and Scream Queens, y en la pantalla grande en Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), Summer School (1987), Look Who's Talking (1989), It Takes Two (1995) y Drop Dead Gorgeous (1999). En 2010, su vida fue narrada en la serie de telerrealidad Kirstie Alley's Big Life de A&E. También compitió en la temporada 12 de Dancing with the Stars y The Masked Singer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere la actriz Kirstie Alley a los 71 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.