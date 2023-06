Muere la actriz mexicana Joana Brito Este martes 27 de junio se dio a conocer el fallecimiento de Joana Brito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joana Brito Credit: Asociación Nacional de Intérpretes de México Instagram El martes 25 de junio de 2023, se dio a conocer la muerte de Joana Brito a los 79 años en Nuevo Léon, México. Según ha transcendido en los medios de comunicación locales, la causa de su deceso fue una deficiencia renal, aunque se sabe que en 2016 tuvo importantes problemas de salud que la obligaron a retirarse y mudarse a la ciudad de Monterrey. Fueron las asociaciones Nacional de Actores (ANDA) y de Intérpretes (ANDI), quienes confirmaron la noticia. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Joana Brito Vitelli, Joana Brito, miembro de nuestro sindicato", mencionó la ANDA en su cuenta de Twitter. "Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz". "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Joanna Brito", mencionó por su parte la ANDI en su perfil de Instagram. "Con una amplia trayectoria en televisión y doblaje, la actriz es recordada por haberle dado voz al personaje Zira de El Rey León 2. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Joana Brito Vatelli, nombre completo de la actriz, nació el 25 de abril de 1944 en Chihuahua, México. Estudió Teatro y Dirección escénica en el Instituto Nacional de Bella Artes. Si bien se desempeñó como actriz en melodramas como Corazón Salvaje, Cómplices al rescate y Teresa, por mencionar solo algunas, realizó una sólida carrera en el doblaje; así, prestó su voz en diversas películas y programas de televisión entre los que se encuentran Koharu Utatane, en Naruto; Kaio-Sama del este, en Dragon Ball Z; la Maestra Muriel P. Finster, en la caricatura El recreo; Mamá Odi, en La princesa y el sapo; " y la villana Morgana, en La sirenita 2. Joana Brito también participó en programas unitarios como La rosa de Guadalupe y Mujer, casos de la vida real.

