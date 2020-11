Close

Muere Flor Sylvestre, mamá de Pepe Aguilar, a los 90 años de edad La legendaria artista falleció este miércoles en su rancho El Soyate, en Zacatecas, México. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Pepe Aguilar está de luto tras el triste fallecimiento de su madre, la legendaria actriz y cantante mexicana Flor Sylvestre. La oficina de prensa del cantante confirmó que la orgullosa abuela de Angela y Leonardo Aguilar falleció a sus 90 años por causas naturales. De acuerdo a reportes, la viuda de Antonio Aguilar se encontraba en su rancho El Soyate, en Zacatecas, México, al momento de su muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Michael Tran/FilmMagic En enero del 2019, la salud de leyenda viviente se vio afectada tras ser hospitalizada debido a un fuerte cuadro de bronquitis. En ese momento, el cantante aseguró que su madre se encontraba en buen estado de salud y que la hospitalización se debió a su avanzada edad. “Mi madre está bien, tiene 88 años. De repente se enferman los señores [mayores] y son más frágiles que uno, y a veces van a parar al hospital. Ese fue el caso de mi madre. Tuvo un problema que a nadie le incumbe el problema, no es terminal”, afirmó en ese momento a través de un enlace en vivo en sus redes sociales. Image zoom Credit: FREDERIC J. BROWN/AFP/GettyImages La actriz, que había permanecido alejada de los escenarios, reveló en el 2012 que le habían extraído medio pulmón con el fin de erradicar el cáncer que padecía. “Me daban dolores espantosos”, confesó a la prensa mexicana. Además, aseguró que estaba lista para dejar este mundo y reunirse con su fallecido esposo. “He pensado mucho en que me quiero ir ya con él, pero no puedo ir contra lo que Dios diga. Si Dios me tiene aquí, pues nada más decirle bueno, que viva yo con calidad de vida, que no esté con dolores ni nada. Pero yo estoy lista ya a la hora que quiera Dios”, dijo. De acuerdo a reportes circulando en la prensa mexicana, Sylvestre será enterrada al lado de su esposo. Descanse en paz.

