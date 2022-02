Muere la actriz española Margarita Lozano Margarita Lozano, quien compartió créditos con Clint Eastwood y Silvia Pinal, falleció este lunes en una región de su natal España. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madrugada de este 7 de febrero de 2022, falleció Margarita Lozano en su casa en Puntas de Calnegre, en el municipio murciano de Lorca. Fue Diego José Mateos, el alcalde de esta localidad, quien dio a conocer el deceso de la celebridad a los 90 años. "Lamento profundamente el fallecimiento de la actriz Margarita Lozano, que nos dejaba, esta mañana, a los 90 años, a la que siempre estaremos muy agradecidos por llevar el nombre de Lorca, su querida tierra, por todo el mundo, y hacerlo siempre con tanto orgullo", mencionó en su cuenta de Twitter. Por su parte, Simón Ángel Ros, amigo cercano de la actriz, mencionó que tuvo una "serena". "Su corazón se ha ido debilitando poco a poco, no ha sufrido", mencionó a los medios de comunicación local La famosa de origen español logró consolidarse como una figura del cine de su país trabajando con directores como Luis Buñuel y Miguel Narros. Posteriormente, con el apoyo del productor Carlo Ponti, se mudó a Italia donde se consolidó como una estrella al lado de cineastas como Mario Camus, Sergio Leone y Pier Paolo Pasolini, entre otros. Tras contraer matrimonio con Alessandro Magno y tener un hijo, decide retirarse un tiempo para vivir con su familia en África. Margarita Lozano Credit: Diego José Mateos Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la década de los 80 retoma su carrera profesional con la cinta La noche de San Lorenzo; continúa con filmes como Kaos, La misa ha terminado, El manantial de las colinas, El caso moro, y Lorca, muerte de un poeta, por mencionar algunas. Combinó sus participaciones en el séptimo arte con su trabajo en teatro; así, realizó el montaje Seis personajes en busca de autor, dirigida por Miguel Narros. Su último trabajo en las tablas fue con La casa de Bernarda Alba que llevó a cabo de 2005 a 2007. THE NIGHT OF SAN LORENZO (1982) - MARGARITA LOZANO - OMERO ANTONUTTI Margarita Lozano y Omero Antonutti en The Night of San Lorenzo 1982 | Credit: Album/Newscom "En el teatro es donde se pueden conocer todas las culturas, toda la historia, pero no puedo hablar mucho del teatro porque lo que sabía lo he olvidado y lo que hay ahora no lo conozco", mencionó Lozano en 2006. "Solo quiero hacer lo que me gusta, que es muy simple: consiste en no hacer nada, vivir con horarios libres, viendo a gente sencilla y entrañable y con la sensación de que el tiempo es mío". A Margarita Lozano le sobrevive su único hijo Paco, quien estuvo con ella en sus últimos momentos de vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere la actriz española Margarita Lozano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.