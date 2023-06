Muere la reconocida actriz británica Glenda Jackson El fallecimiento de Glenda Jackson se dio a conocer este 15 de junio de 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Glenda Jackson Glenda Jackson en el 1974 | Credit: Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images Este jueves 15 de junio de 2023, se dio a conocer la muerte de Glenda Jackson en su casa de Blackheath, al sur de Londres. El deceso de la actriz de 87 años fue confirmada por su agente Lioner Larner, quien informó a los medios de comunicación que la famosa "ha fallecido en paz tras una breve enfermedad". Además, de dedicarse a la actuación donde se colocó como una respetada profesional, también se dedicó a la política. Jackson nació el 9 de mayo de 1936 en Inglaterra, en el seno de una familia de clase trabajadora, su padre era albañil y su madre se dedicaba a la limpieza. Así, siendo joven estuvo trabajando en una farmacia. En 1954, obtuvo una beca para estudiar en la Real Academia de Arte Dramático de Londres. Tres años después debuta en el escenario con la obra Mesas separadas que le dio su primer reconocimiento profesional con la crítica especializada y el público. Sin embargo, de 1958 a 1961, no logró obtener proyectos profesionales y tuvo que buscar trabajo, así estuvo en una cafetería y atendiendo llamadas para una agencia de teatro. En agosto de 1958, Jackson se casó con el actor Roy Hodges, padre de su hijo Daniel. La pareja se divorció en 1976. Tras realizar diversos proyectos en la actuación, logra alcanzar el éxito en la década de los 70; justamente, en 1970, obtiene el Oscar como Mejor actriz por la película Mujeres enamoradas. Tres años después recibe el mismo galardón en la misma terna por la cinta Un toque de clase. Glenda Jackson Glenda Jackson | Credit: Stuart C. Wilson/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, su interpretación de la reina Isabel I en la miniserie Elizabeth R, le valió ganar dos premios Emmy. También obtuvo un Tony por el montaje Tres mujeres altas. En los años 90 se retira de la actuación para ingresar a la policía; así, en 1992, fue elegida diputada por la circunscripción londinense de Hampstead & Highgate y llegó a desempeñarse como la responsable de Transporte bajo el primer mandato del ex primer ministro Tony Blair. Cabe recordar que se unió al Partido Laborista a principios de los años 50 y fue defensora de los derechos humanos, en particular los de la mujer, Jackson se mostró sensible a los problemas sociales del Reino Unido. Glenda Jackson realizó más de 30 películas, decenas de obras de teatro y diversos trabajos.

