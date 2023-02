Muere la actriz estadounidense Barbara Bosson Se dio a conocer que Barbara Bosson, nominada al Emmy cinco veces consecutivas, falleció en Los Ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 18 de febrero de 2023, falleció Barbara Bosson en Los Ángeles, California. La actriz tenía 83 años y si bien, se desconocen detalles de la causa de su muerte, fue su hijo Jesse Bochco quien dio a conocer el deceso. "Tenía más espíritu y entusiasmo de lo que se puede imaginar. Cuando te quería, lo sentías sin duda. Si no lo hacía, también podías saberlo", mencionó. "Para siempre en nuestros corazones. Te quiero, mamá. Barbara Babs Bosson Bochco 1939-2023". Acompañó este texto con una imagen donde se ve a este hombre de niño en brazos de su madre en un parque. Los internautas reaccionaron a este mensaje. "Oh, Jessie, siento mucho leer esta triste noticia. Tu mamá era tan especial; una dama inteligente, divertida y comprometida. Ella y tu papá fueron excelentes anfitriones en los primeros días de NYPD Blue. Admiraba mucho su dedicación a la protección del medio ambiente. Envío esperanza de consuelo para su familia durante este momento difícil y tierno", mencionó un usuario. "Oh, Jesse. Lo siento mucho. Tu mamá era tan increíble y tan fuerte. Te amo"; "Lo siento mucho Jesse por ti y toda tu familia; enviándote amor"; "Te queremos tanto. Los mejores recuerdos de tu mamá", y "Mis sinceras condolencias Jesse", fueron otros comentarios. Barbara Bosson Barbara Bosson | Credit: Mark Sullivan/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bosson nació en Pensilvania, Estados Unidos en 1939. A los tres años decidió que quería ser actriz; así, cuando creció se fue a Nueva York a estudiar actuación. Inició su carrera en 1968 con la película Bullit. Dos años más tarde, contrajo matrimonio con el guionista y productor Steven Bochco con quien tuvo dos hijos. Se divorciaron en 1997. Barbara Bosson fue nominada al Emmy en cinco ocasiones consecutivas gracias a su interpretación de Fay Murillo en la serie Hill Street Blues, donde participó de 1981 a 1987. También participó en las proyectos como Mannix, Private Eye, NYPD Blue y Murder one, entre otras. Su último trabajo en televisión fue en Total Security en 1997.

