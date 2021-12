Muere la actriz argentina Liliana Cuomo A los 66 años, Liliana Cuomo falleció el pasado domingo ¿qué le sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras luchar por meses contra un cáncer, Liliana Cuomo perdió la batalla y falleció el pasado domingo 26 de diciembre de 2021 en su natal Argentina. Juan José Campanella, director cinematográfico y amigo de la actriz, fue el encargado de dar a conocer la noticia, junto a la Asociación Argentina de Actores. "Falleció Liliana Cuomo, una gran actriz, gran amiga y mejor persona. La vieron en El secreto de sus ojos, El hombre de tu vida y Entre caníbales. Había perdido a su hijo con el covid y a veces el cuerpo dice basta. Liliana querida, voy a extrañar mucho tu risa", mencionó el primero en su cuenta de Twitter. "Despedimos a la actriz Liliana Cuomo. Su amplia trayectoria artística incluye destacados trabajos en cine, teatro y televisión. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran tristeza", comentó por su parte dicha institución en la misma red social. Cuomo se destacó por su prolífico trabajo en cine, teatro y televisión. En la pantalla chica formó parte del elenco del programas como Pequeña Victoria, Amar después de amar, Soy Luna, Guapas, Las estrellas, Entre caníbales, Señores papis, Sos mi hombre, Farsantes, Ciega a citas, Cuando me sonreís, El hombre de tu vida, El puntero, Para vestir santos, Niní y Son de fierro, entre otros. Liliana Cuomo Credit: Liliana Cuomo Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los escenarios teatrales trabajos en los montajes La ropa, La terrible sinceridad, El enfermo imaginario, Peer Gynt, El conventillo de la Paloma, La segunda mirada, Camino a Damasco, Casa de muñecas, Un tranvía llamado deseo y La segunda mirada, por mencionar solo algunos. Su trabajo cinematográfico incluye las películas Un cuento, Sotto voce, Sólo gente, El derrotado, Valentino, Papeles en el viento, Trapo viejo, El visitante, El niño pez y Evita de Alan Parker, entre otros. Su participación en la cinta El secreto de sus ojos la lanzó a la fama mundial, debido a que esta producción ganó el Oscar como Mejor Película de habla no inglesa. Ahora, los restos de Liliana Cuomo, quien tenía 66 años, descansarán en Argentina, pero se desconoce si estará junto a su hijo.

