Muere la actriz y exconejita de Playboy Kymberly Herrin La modelo Kymberly Herrin, que llegó a ser una de las conejitas de Playboy y actuó en la popular película Ghostbusters de 1984, falleció en Santa Bárbara, CA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz y exconejita de Playboy Kymberly Herrin, quien actuó en cintas como Ghostbusters, Romancing the Stone y Beverly Hills Cop II, falleció a los 65 años. La modelo murió en paz en su hogar en Santa Bárbara, CA, de acuerdo a un obituario publicado en el diario local Santa Barbara News-Press. Su sobrina Theresa Ramírez confirmó la noticia en sus redes sociales con una imagen de la artista junto a dos de sus hermanas fallecidas. "Ya están todas juntas. Tía Kymberly Herrin. Te amo", escribió Ramírez en su cuenta de Facebook, según reportes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kymberly Herrin Kymberly Herrin | Credit: Facebook Por el momento se desconoce la causa de muerte, pero el obituario destaca que cualquier donativo se haga a la Sociedad Americana del Cáncer, que apoya la investigación para la prevención y tratamiento del cáncer de seno. Durante sus años en el mundo del entretenimiento, Herrin se destacó engalanando decenas de portadas de revistas. Su escultural figura plasmada en la edición de marzo de 1981 de la revista Playboy la coronó como la conejita del mes. Además de convertirse en la inolvidable fantasma que tiene un encuentro íntimo con el personaje del actor Dan Aykroyd en Ghostbusters, Herrin también participó como modelo en vídeos como el éxito 'Legs' de la banda ZZ Top.

