Muere Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian El joven de 28 años, único hijo de la expareja, fue encontrado sin vida este domingo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, ha fallecido este domingo a los 28 años. Así lo informaba el programa Hoy, en Twitter. "Lamentamos el sensible fallecimiento de Julián Figueroa, QEPD. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seguidores", lee el mensaje publicado por el espacio de Televisa. El único descendiente de la actriz y el cantante mexicano fue hallado sin vida este domingo en una residencia de la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. Según informó el reportero Carlos Jiménez, por ahora se desconoce la causa de su muerte y ya la Fiscalía está en el lugar de los hechos haciendo las investigaciones oportunas. Julián Figueroa Julián Figueroa con su madre, Maribel Guardia | Credit: Mezcalent Hasta la publicación de esta nota, ni sus familiares, ni su esposa, Imelda Garza Tuñón, con quien el también artista tiene un hijo, José Julián, han dado declaraciones al respecto. Julián compartía hace meses a los medios que se encontraba en una etapa delicada en su matrimonio tras el beso que le dio a una fan y que afectó a su relación. "Fue un momento de idiotez", afirmó el intérprete de "La trampa" y "volaré" a los medios tras lo sucedido. "Yo deseo tener una familia bonita con mi esposa", apuntó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Verdadera desgracia esto", anunciaba visiblemente afectado Gustavo Adolfo Infante en su canal de Youtube. "Imagínense más la desgracia". El periodista citó la posibilidad de que fuera un "paro cardíaco", información que no ha sido confirmada todavía. Compañeros, amigos y medios de comunicación han extendido sus condolencias a la familia tras ser conocedores de esta dolorosa pérdida. Julián Figueroa había seguido los pasos de su padre en la música y había incursionado en la actuación en la reciente telenovela, Mi camino es amarte, en la que compartió créditos con Gabriel Soto y Susana González, entre otros. Que en Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.