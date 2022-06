Muere jugador mexicano de fútbol Javier Hijín Cárdenas El fútbol soccer se viste nuevamente de luto tras darse a conocer el fallecimiento del deportista Javier Hijín Cárdenas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 25 de junio de 2022, el fútbol soccer mexicano se vistió de luto, debido a que falleció Javier Hijín Cárdenas a los 69 años. Fue la directiva del equipo Las Chivas, donde el jugador militó por varios años, quien dio a conocer la noticia del deceso; aunque se desconocen las causas. "Lamentamos el sensible fallecimiento de Javier Cárdenas, mediocampista del Guadalajara desde 1979 hasta 1985. Descanse en paz el Hijín", informaron en su cuenta oficial de Twitter. Las reacciones de los aficionados no se hizo esperar. "En una época donde había puros jugadorazos. Ledezma y Celestino porteros, Lugo, Madero, Quirarte Gutiérrez, Cisneros, Cárdenas, Gómez Junco, Samy Rivas, Rángel, Pajarito, Dávalos, Snoopy Pérez, Yayo y Néstor de la Torre. Como no recordar ese 0 - 3 al América"; "Inolvidable mediocampista", y "Se van los ídolos los que si sentían la camiseta y no jugaban para su contrato y después ya no luchar ni hacer nada, sigan encumbrando a divas y acabando con la historia de este hermoso Club", fueron algunos comentarios Shiny black ribbon bow fabric texture detail pattern Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En paz descanse el Hijín Cárdenas, un gran jugador, un gran amigo. Recordar los días en entrenamiento en la universidad y los grandes consejos que nos daba un muy buen entrenador, un abrazo de gol hasta el cielo"; "Descanse en paz Hijín. Otro chivabrother de los mejores mediocampistas que se van a jugar ¡¡¡el juego final con Diosito!!!"; y "Buen jugador, no como los mediocres de ahora. Vuela alto Hijín", agregaron. Javier Hijín Cárdenas, además de formar parte de las Chivas de Guadalajara, también contendió con los equipos del Toluca y el América. También formó parte de la Selección Mexicana, dónde consiguió un Campeonato de Naciones de Concacaf y fue mundialista en Argentina 78.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere jugador mexicano de fútbol Javier Hijín Cárdenas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.