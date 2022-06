Muere el jugador de fútbol americano Jaylon Ferguson, tenía 26 años Con Jaylon Ferguson, ya suman tres jugadores en activo de la NFL que han fallecido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este miércoles 22 de junio de 2022, se dio a conocer que Jaylon Ferguson había fallecido a los 26 años. Fue el agente del jugador de fútbol americano, Safarrah Lawson, el encargado de dar la noticia. "Nos entristece profundamente confirmar el trágico fallecimiento de Jayson Ferguson", mencionó Lawson en un comunicado. "Era un joven maravilloso lleno de vida y amor", agregó. "Será recordado no solamente como jugador de fútbol americano, sino también como padre, hijo, hermano y amigo. La familia pide sus rezos". Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso del deportista estadounidense, quien ocupaba la posición de linebacker en el equipo los Ravens de Baltimore. De hecho, la policía informó que se está investigando para determinar las razones de su muerte. El atleta, cuyo apodo era Sack Daddy, jugó durante tres temporadas en la NFL, luego de unirse a las filas de los Ravens en la tercera ronda del Draft de 2019. Anterior a ello, formó parte del equipo de fútbol del Louisiana Tech University, donde impuso una marca de 45 capturas. Este equipo también se pronunció ante el fallecimiento de su exmiembro. Jaylon Ferguson Credit: Jaylon Ferguson Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En La familia de Louisiana Tech llora la noticia trágica de esta mañana de la muerte repentina de Jaylon Ferguson, un antiguo astro de los Bulldogs", mencionó el programa de fútbol americano de la universidad en su cuenta de Twitter. "Nosotros recordaremos sus talentos en el terreno y su personalidad contagiosa fuera del terreno. Nuestros pensamientos y rezos están con su familia y sus amigos". Jaylon Ferguson nació el 14 de diciembre de 1995 en St. Francisville, Louisiana. Estudió en la escuela secundaria de West Feliciana, donde formó parte de los equipos de fútbol americano u baloncesto. En la universidad logró imponer una marca de 45 capturas. Jugó en 38 partidos como profesional, con 4 1/2 sacks. Ferguson fue miembro del tercer equipo All American de la AP en 2018.

