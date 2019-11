Muere joven adicto a los videojuegos frente a su PC, sufrió un derrame cerebral El cuerpo sin vida de Piyawat Harikun, de 17 años, fue encontrado por su padre derrumbado junto a su escritorio en el cuarto, junto a su cama. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un adolescente murió trágicamente en su computadora luego de jugar videojuegos durante toda la noche. Piyawat Harikun, de 17 años, había terminado clases en la escuela a fines de octubre y luego pasaba casi todo su tiempo libre jugando juegos de guerra en su computador personal, reporta Mirror UK. Sus padres dijeron que el joven se quedaba despierto toda la noche y luego correría las cortinas durante el día para continuar su fijación a la pantalla. Ellos solo llevaban comida a su habitación y lo instaban a detenerse, pero se negó a frenar su obsesión. Image zoom Su padre Jaranwit, un oficial de la fuerza aérea, fue a su habitación el lunes por la tarde y lo encontró tirado contra una torre de PC en el suelo. Él trató de revivir a su hijo, pero fue demasiado tarde. Al chico lo rodeaban empaques de comida para llevar y una botella de gaseosa. ”Llamé su nombre y dije ‘despierta, despierta’ pero no respondió. Pude ver que estaba muerto”. Los médicos que examinaron el cuerpo dijeron que murió de un derrame cerebral, que creen que fue causado por tocar la computadora constantemente durante la noche. Jaranwit admitió que su hijo era un adicto a los videojuegos y advirtió a otros padres que no permitieran que sus hijos se enganchen a ellos. Advertisement EDIT POST

Muere joven adicto a los videojuegos frente a su PC, sufrió un derrame cerebral

