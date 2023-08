Muere a sus 36 años Josh Seiter, exconcursante de The Bachelorette Tras hablar de su lucha por su salud mental, fallece a sus 36 años Josh Seiter, exconcursante del reality show The Bachelorette. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Josh Seiter Credit: Instagram/ Josh Seiter Josh Seiter, un exconcursante del reality show The Bachelorette, ha muerto a sus 36 años, reporta PEOPLE. Su familia confirmó la triste noticia en Instagram. "Con un corazón extremadamente pesado compartimos la trágica noticia de la inesperada muerte de Joshua", dice el mensaje de sus seres queridos. "Joshua era una luz increíblemente brillante en un mundo cada vez más oscuro. Su valiente voz y su espíritu indomable ayudaron a miles de personas en sus momentos más oscuros a sentirse menos solos. Aunque nuestro duelo por la partida de Joshua es un dolor inmensurable, encontramos consuelo en saber que él está finalmente en paz". El joven concursó en la temporada 11 de The Bachelorette en el 2015, intentando conquistar el corazón de Kaitlyn Bristowe, pero fue eliminado durante la primera semana del show. La familia de Seiter no ha revelado la causa de su muerte. Sus seres queridos pidieron respeto a su privacidad, y al final del mensaje en Instagram, proveen el número de 988 SMS Lifeline, una línea de prevención de suicidio y crisis, para ayudar a otros. Seiter había revelado que es bisexual y que ha batallado con su salud mental. En julio del 2021, reveló que había intentado suicidarse anteriormente y que padecía bipolaridad, ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo. En sus redes sociales, habló de los retos que había enfrentado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando tenía 21 años, estaba completamente catatónico e ingresé en un hospital psiquiátrico. Cuando tenía 22, traté de quitarme la vida. A los 23 me dieron terapia de electroshock", reveló. "Más tarde ese mismo año, recuperé mis fuerzas y apliqué a la escuela de leyes. A los 25 me gradué de la escuela de leyes como uno de los mejores de mi clase". Al final de este mensaje, le aconseja a sus seguidores que no se rindan, que la vida puede mejorar. Su último mensaje en Instagram es una selfie de él sonriendo, con el mensaje: "Sobreviviendo la depresión y la ansiedad, un día a la vez, con una sonrisa". Si tú o alguien que conoces está considerando el suicidio, por favor llama a la Línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis, llamando al número 988, mandando la palabra "STRENGTH" por mensaje de texto al 741741, o visitando 988lifeline.org.

