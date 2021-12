Muere John Madden, campeón de la Super Bowl y estrella de la NFL El jugador, entrenador y posteriormente comentarista de fútbol americano falleció a los 85 años "inesperadamente" según anunció la Liga Nacional de Fútbol. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes la Liga Nacional de Fútbol (NFL) anunció en sus redes la triste noticia del fallecimiento de una de sus grandes leyendas, John Madden. El que fuera jugador, entrenador y más adelante comentarista de este deporte fallecía a los 85 años "inesperadamente" tal y como informó la organización. "Un entrenador legendario, un comentarista icónico, amado por fans del fútbol en todo el mundo. Aquí le recordamos", escribió en otro mensaje la NFL junto a un video de Madden en uno de sus momentos televisivos. Aunque sus inicios como deportista fueron en el campo de fútbol como jugador de los Philadelphia Eagles, una fuerte lesión en su rodilla acabó con su prometedora carrera como tal, al menos en la hierba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, su amor por este deporte y su tesón le convirtieron en uno de los grandes entrenadores en esta categoría. Arrancó como asistente en el Allan Hancock College y fue ascendiendo hasta llegar a entrenar a los Oakland Raides con apenas 32 años. John Madden John Madden | Credit: (Photo by Focus on Sport/Getty Images) Fue así que se convirtió en el coach más joven de la historia de la liga logrando las 100 victorias como entrenador en apenas una década. Además de ganar la Super Bowl y ser miembro del Hall of Fame, fue uno de los comentaristas estrella de este deporte al que tanto aportó e incluso fue voz e imagen del famoso videojuego que lleva su apellido. Sus compañeros y amigos de profesión le recuerdan por algo quizás más remarcable, su corazón y solidaridad con los suyos. De ahí la multitud de mensajes de afecto y cariño tras su partida en las redes. Sin duda, la mayor de las victorias. Que En Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere John Madden, campeón de la Super Bowl y estrella de la NFL

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.