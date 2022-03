¡Fallece el legendario reportero de ESPN, John Clayton, a los 67 años! El mundo del football está de luto ante la pérdida de uno de sus más admirados y queridos periodistas. Descanse en paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir John Clayton, el entrañable reportero de la NFL para ESPN, ha fallecido a los 67 años después de una breve enfermedad. La noticia fue confirmada por la familia del veterano periodista de deportes. Clayton, también conocido como the professor, murió el pasado viernes por la tarde en el estado de Washington. Seattle Sports, donde Clayton conducía su propio show los sábados por las mañanas, y los Seattle Seahawks, confirmaron más tarde la noticia con sendos comunicados en honor al famoso y querido personaje. Chris Mortensen de ESPN, aseguró en su red de Twitter que Clayton murió en paz, en un hospital de Seattle, junto a su esposa Pat y su hermana Amy, quienes se encontraban a su lado en el momento de su defunción. "Amábamos a John", dijo Mortensen, de 70 años. "Estamos de luto por su pérdida". John Clatyon ESPN NFL Credit: Christian Petersen/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cathy Cangiano, vicepresidente y manager de marketing de Bonneville Seattle, calificó a Clayton como una auténtica "leyenda" en el mundo de los deportes televisados, "un constante defensor y promotor del juego de football". "John era un miembro de nuestro equipo valiosísimo", expresó Cangiano. Más tarde añadió: "Sus conocidos, amigos y las relaciones que estableció a través del tiempo en el mundo deportivo no tenían igual". John Clatyon ESPN NFL Credit: Kirby Lee/Getty Images "Su amor por el football solo era superado por el amor, la fidelidad y la dedicación que le entregó a su esposa Pat. Extrañaremos terriblemente a John", continuó. "Nuestros pensamientos y oraciones están ahora con su mujer, su familia y amigos". Además de muchos otros logros profesionales, Clayton se encargó de cubrir a los Steelers y a los Seahawks durante 23 años. En 1995, fue contratado por ESPN como un experto en la NFL, donde cubrió la liga por más de dos décadas. Descanse en paz. Recientemente, la NFL y People en Español rindieron tributo a algunas de las latinas más poderosas en el mundo del deporte desde la ciudad de Los Ángeles.

