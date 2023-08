Muere la estrella viral Joe The Plumber a sus 49 años La estrella viral Joe Wurzelbacher, mejor conocido como Joe The Plumber, ha fallecido a sus 49 años. El antiguo plomero se hizo famoso tras hacerle una pregunta a Barack Obama en el 2008. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joe The Plumber Credit: Chip Somodevilla/Getty Images Joe Wurzelbacher —mejor conocido como Joe The Plumber o 'Joe, el plomero'— se convirtió en una estrella viral después de retar a Barack Obama a mostrar su plan de impuestos en el 2008, cuando Obama se estaba postulando para ser presidente de Estados Unidos. Joe The Plumber, oriundo de Ohio, ha fallecido a sus 49 años, reporta una página de GiveSendGo. El veterano del ejército militar estadounidense padecía cáncer de páncreas en etapa tres y estaba recibiendo tratamiento en el hospital para veteranos de Ann Arbor y en el hospital de la Universidad de Michigan, reporta PEOPLE. "Es con gran tristeza que publico esta noticia: Joe murió esta mañana y entró en el reino celestial de Dios", escribió un amigo en esta página online. "Joe había estado demasiado enfermo y adolorido para salir de la cama últimamente", añadió este amigo, quien reveló que la meta de Joe era mudar a Katie, su esposa, y a sus hijos al pueblo donde ella creció para que estuviera rodeada de sus familiares. John McCain John The Plumber Credit: Chip Somodevilla/Getty Images Su esposa, Katie Wurzelbacher, reveló que Joe había perdido unas 70 libras y que sus doctores encontraron una masa en sus páncreas. El mes pasado, Joe habló con Faithwire de la cadena cristiana CBN sobre su diagnóstico. "Honestamente yo empecé a llorar", confesó. Joe tuvo cuatro hijos —que están entre las edades de 5 y 25 años— y admitió que para él era muy difícil hablar de su enfermedad con ellos. "No quiero que ellos estén pensando en perder a su padre", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sarah Palin Joe The Plumber Credit: J.D. Pooley/Getty Images Joe, quien trabajó como plomero, se hizo famoso al confrontar a Barack Obama en el 2008 cuando él visitó su ciudad durante su campaña, preguntándole al candidato presidencial si le subiría los impuestos. Luego el senador republicano John McCain, quien estaba retando a Obama, invitó a Joe The Plumber a acompañarlo en su campaña presidencial junto a la antigua gobernadora de Alaska Sarah Palin, quien aspiraba a la vicepresidencia. "Cuando yo conocí a Joe ya todos lo conocían como Joe The Plumber", expresó su esposa Katie a PEOPLE. Para ella su esposo era "simplemente Joe, un hombre promedio, honorable, tratando de hacer cosas maravillosas por el país que amaba profundamente tras ser expuesto al ojo público por hacer una pregunta". Katie añadió que el cáncer trae muchos retos, pero ellos intentaron "encontrar alegría cada día" y agradece que ya su esposo "está libre de dolor". Que en paz descanse.

