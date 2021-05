Muere Joe Lara, el actor que interpretaba a Tarzán Joe Lara falleció junto a su esposa Gwen Shamblin Lara. La policía fue la encargada de dar todos los detalles de lo ocurrido. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras estrellarse, en Estados Unidos, la avioneta en la que viajaba, el pasado sábado falleció Joe Lara. El protagonista de la serie Tarzan: the epic adventures, viajaba junto a su esposa, Gwen Shamblin Lara, y otras cinco personas que pertenecían a la iglesia Remnant Fellowship. De hecho, esta organización religiosa fue la encargada de anunciar la muerte de estas personas, todas ellas líderes de esta comunidad. "Los siete líderes de Remnant Fellowship, fallecidos el 29 de mayo de 2021, fueron algunas de las personas más finas y amorosas que jamás hayas conocido. Durante esta horrible tragedia, nuestra iglesia agradecería mucho las oraciones", mencionó Remnant Fellowship en su página de Internet. "Extrañaremos mucho al maravilloso y comprensivo esposo Joe Lara". William Joseph Lara, nombre real del actor, abordó una aeronave Cessna 501, que salió del aeropuerto de Smyrna, en Tennessee, con rumbo a Palm Beach, en Florida. Sin embargo, a los pocos minutos de despegar, se estrelló en el Lago Percy, según informó el departamento de bomberos y rescate del condado de Rutherford a los medios de comunicación. Joe Lara Credit: www.joelara.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer J. Martin, David L. Martin, Jessica Walters, Jonathan Walters y Brandon Hannah, eran los otros pasajeros de la avioneta. Joe Lara Credit: www.joelara.com Joe Lara participó en los filmes Tarzán en Manhattan, Danger Island, Operation Delta Force, Strike Zone y Conan, entre otros. Su última película fue Starfire Mutiny en 2002, momento en el que decidió dejar la actuación para probar suerte como cantante de country. Si bien el actor no tenía hijos, era cercano a los tres vástagos de su esposa.

