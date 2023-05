Muere Jock Zonfrillo, juez de MasterChef Australia, a horas del estreno de la nueva temporada Causa sorpresa la muerte, a los 46 años, de Jock Zonfrillo. El chef estaba solo a horas de iniciar el famoso reality de cocina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 1 de mayo de 2023, murió a los 46 años Jock Zonfrillo en Melbourne, Australia. De acuerdo con el Daily Mail Australia, el cuerpo del chef fue encontrado sin signos vitales. La familia del famoso dio a conocer la noticia. "Con corazones completamente destrozados y sin saber cómo podemos vivir sin él, estamos devastados de compartir que Jock falleció ayer", se menciona en un mensaje en blanco y negro que dieron a conocer sus parientes en su cuenta de Instagram. "Tantas palabras pueden describirlo, tantas historias se pueden contar, pero en este momento estamos demasiado abrumados para ponerlas en palabras". La policía acudió al domicilio ubicado en Lygon Street, en el suburbio de Carlton donde este empresario fue encontrado sin vida. Ha mencionado que se realizará la autopsia correspondiente, aunque descartan razones extrañas en dicho deceso. "La muerte del hombre de 46 años no se considera sospechosa", explicaron las autoridades en un comunicado que fue recogido por diversos medios locales. Este profesional de la cocina, desde 2019, formaba parte del equipo de jueves del reality MasterChef Australia; dicha emisión estaba a solo diez horas del estreno de su temporada número 15 cuando ocurrió el fallecimiento. Ante ello, la producción tomó la decisión de cancelar la transmisión esta semana, pero se rumora que han considerado cancelarla. También se pronunciaron ante el deceso. Jock Zonfrillo Jock Zonfrillo | Credit: Sam Tabone/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Network 10 y Endemol Shine Australia están profundamente sorprendidos y entristecidos por la repentina pérdida de Jock Zonfrillo, un miembro querido de la familia MasterChef Australia. Jock falleció ayer en Melbourne", mencionó la producción en su cuenta de Instagram. Jock era conocido por los australianos como un chef, autor de best-sellers, filántropo y juez MasterChef, pero será mejor recordado como un amoroso padre, marido, hermano e hijo". Y el extenso texto continuó. "Determinado y talentoso y con mucha agallas, Jock nació en Glasgow de un padre italiano y una madre escocesa, lo que significaba que sus años de formación estuvieron fuertemente influenciados por dos culturas fuertes y era su obsesión con la comida y el deseo de una nueva bicicleta que con sólo 12 años Jock alimentado de años para llamar a las puertas de la cocina buscando trabajo", siguió. Jock Zonfrillo "El amor y la pasión de Jock por la comida lo vieron convertirse en uno de los estudiantes culinarios más jóvenes en hacer un aprendizaje en el Hotel Turnberry a sólo 15 años de edad. A partir de ese momento no había nada que lo detuviera y a los 17 ya estaba trabajando junto a Marco Pierre White en su restaurante homónimo Macro Pierre white", agregaron. "A lo largo de su carrera trabajó con chefs famosos en todo el mundo y en restaurantes. Su talento lo vio brillar en las cocinas más formidables del mundo y abrió Bistro Blackwood y Restaurante Orana en Adelaide después de mudarse a Australia". Jock Zonfrillo nació en Glasgow, Escocia y se mudó a Australia en el 2000. Donde montó el Jock's Restaurant Orana; el cual, recibió diversos reconocimientos.

