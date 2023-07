Muere a los 48 años estrella de All My Children: hizo rol pionero de mujer transgénero Jeffrey Carlson se destacó por su rol como Zoe, una mujer transgénero, en la histórica telenovela norteamericana y también filmó al lado de Eva Méndes. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jeffrey Carlson Credit: Walter McBride/Corbis via Getty Images) El mundo de la televisión y el teatro se encuentra de luto por el fallecimiento de Jeffrey Carlson, quien murió a los 48 años. Carlson se destacó por su papel como Zoe en la telenovela norteamericana All My Children, encabezada por Susan Lucci. Dicho papel fue pionero en la televisión al retratar a una mujer transgénero. El fallecimiento habría ocurrido el 6 de julio según reveló Susan Hart, amiga del fallecido, por medio de un post en Facebook. "Para aquellos que todavía no saben me da muchísima pena compartirles las noticias de que Jeffrey falleció ayer", contó la mujer en su mensaje. "He sido respetuosa de la privacidad de su familia al no compartir las nuevas más pronto...también porque no podía ni respirar ni funcionar...aún no puedo; estoy sencillamente destrozada". Carlson intervino en 59 episodios de la telenovela filmados en el 2006. En Broadway participó en The Goat or Who Is Sylvia? , del dramaturgo Edward Albee , entre muchos otros proyectos. En cine participó en la exitosa comedia Hitch (2005), al lado de la cubanoamericana Eva Méndes y de Will Smith. La compañía teatral Shakespeare Theater Company expresó su pesar por la muerte de Jeffrey Carlson a través de sus redes sociales. En dicho post admiradores del actor depositaron sus comentarios alabando sus dotes para interpretar el papel de Hamlet, entre otros. "Qué gran pérdida", lamentaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "EPD Jeffrey Carlson,", exclamó por su parte Adam Feldman, editor de la revista Time Out New York. "Fue un actor poderoso, [es] una pérdida dolorosa". "Estoy inmensamente destrozada por la muerte del hermoso Jeffrey Carlson", exclamó por su parte la actriz Eden Riegel, quien interpretó el papel de Bianca en la mencionada All My Children. "Se nos fue demasiado pronto". PEOPLE solicitó comentario al representante de Carlson, quien al cierre de esta nota aún no se había pronunciado.

