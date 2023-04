Muere en un incendio cantautor español de 25 años conocido por el reality Operación triunfo Jay Robles falleció junto a otras dos personas cuando las llamas consumieron el restaurante donde laboraba para costear su carrera: había iniciado sus labores hace una semana. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jay Robles operacion triunfo fallecido incendio Credit: Screengrab/ YouTube Operación Triunfo RVTE Su voz melodiosa y su estilo musical que combinaba el hiphop conquistó los corazones de muchos. Y aunque no llegó a colarse entre los elegidos, sí supo colocarse entre los aspirantes a la clasificación del popular reality español Operación Triunfo. Lamentablemente la vida de Jay Robles y su prometedora carrera musical se han visto brutalmente truncadas con el fallecimiento del joven cantante a los 25 años en un incendio ocurrido el pasado viernes en Madrid, según confirman medios locales este lunes. Robles, quien buscaba un sitio en el show durante su edición del 2020 perdió la vida junto a otras dos personas. Los sucesos ocurrieron en el interior del restaurante italiano Burro Caniglia, ubicado en la céntrica plaza de Manuel Becerra en la capital española. Según medios locales el siniestro también dejó a 10 personas heridas. Por su parte fuentes oficiales informaron que al parecer el incendio se produjo por un soplete para flambear que hizo estallar las llamas arrasando con el decorado y todo lo que hubo a su paso. Trágicamente, Robles llevaba solo una semana laborando en el sitio y buscaba ganarse la vida mientras seguía seguía buscando abrirse paso en el competido mundo de la música. El último post de Instagram de Jay Robles apareció el pasado 12 de abril. Tristemente se ha convertido en el sitio donde muchos han expresado su pesar por su repentina muerte: Jay Robles operacion triunfo fallecido incendio Credit: IG/nailuj______ Jay Robles buscaba abrirse un espacio en la vibrante escena hip hop en española y en el 2020 llegó a colocarse entre los finalistas del concurso Vodafone Yu Music Talent. El casting #9810 mostraba las dotes musicales del también compositor —quien contaba con un EP y un álbum en su haber— nacido en Benidorm: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el sitio Los40.com los padres de Robles contemplarían una demanda en contra de la empresa que operaba en local por negligencia. Por ahora se realiza una investigación para determinar si las plantas que decoraban el sitio eran de plástico y si las salidas de emergencia del lugar cumplían con las normas vigentes del cabildo. En paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere en un incendio cantautor español de 25 años conocido por el reality Operación triunfo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.