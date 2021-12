¡De luto! Daniela Castro comparte dolorosa pérdida familiar: "Te amo por siempre" La actriz y su hija Alexa Ordaz se despidieron de Javier Castro, padre y abuelo de ambas, respectivamente. "Mi estrellita fugaz". QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primera actriz mexicana Daniela Castro perdía esta semana a uno de los grandes hombres de su vida: su padre, el famoso músico Javier Castro. La triste noticia fue dada a conocer por la la Asociación Nacional de Intérpretes de México a través de un sentido mensaje en las redes sociales. Un escrito al que siguieron las conmovedoras palabras de la artista y las de su hija Alexa Ordaz, quienes se despidieron con gran amor de su padre y abuelo, respectivamente. "Papito Amado Javier, Te amo con toda mi alma y gracias porque eres un gran pilar y ejemplo para esta familia. Te amo por siempre", le expresó la protagonista de Cañaveral de pasiones. Daniela Castro Daniela Castro | Credit: IG/Daniela Castro Por su parte, Alexia, nieta del también cantante y compositor del afamado cuarteto Los hermanos Castro, también quiso mandarle todo el amor a su abuelito desde sus redes con mensajes e imágenes cargadas de cariño. "Vuela alto abu, eres grande... Mi estrellita fugaz", escribió la joven junto a grabaciones caseras de Javier bailando y tocando la guitarra. Alexa Ordaz Alexa Ordaz y su abuelo, Javier Castro | Credit: IG/Alexa Ordaz Amigos y compañeros del medio también quisieron darle el último adiós a través de las redes con mensajes llenos de cariño y afecto por el artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Verónica Castro fue una de las actrices que extendió sus condolencias a su querida compañera. "Lo siento mucho Dany espero tú estés bien. Les mando un abrazo grande para todos ustedes. Que tu papi descanse en paz", escribió. El fallecimiento de Javier llega 9 meses después de la partida de su hermano, Arturo Castro, otro gran pilar de la familia que se marchaba en marzo. Aunque varios medios mexicanos han asegurado que la causa de la muerte ha sido el coronavirus, la familia no ha confirmado esta noticia. Todo la fuerza para sus seres queridos en estos momentos. Que En Paz Descanse.

