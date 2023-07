Muere Jane Birkin, la actriz franco-inglesa considerada un icono La actriz Jane Birkin falleció este 16 de julio de 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jane Birkin Credit: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images Este 16 de julio de 2023, falleció a los 76 años Jane Birkin, en París, Francia, donde vivía desde hace años. Fueron las autoridades y medios de comunicación de este país los encargados de dar a conocer el deceso de la actriz y cantante. "Nos ha dejado Jane Birkin, la más parisina de las inglesas", mencionó Anne Hidalgo, alcaldesa de París, en su cuenta de Twitter. "Nunca olvidaremos sus canciones, sus risas o su acento incomparable que siempre nos han acompañado. Todos mis pensamientos para su familia, para quienes la amaban. Y son muchos". Si bien la actriz nació en Londres, Inglaterra, el 16 de diciembre de 1946, desde finales de los años 60 residió en Francia que convirtió en su hogar. Jane Birkin Credit: Edward Berthelot/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El 16 de julio de 2023, la actriz y cantante Jane Birkin murió a la edad de 76 años. Sus colaboraciones con los más grandes (Serge Gainsbourg, Etienne Daho y Agnès Varda) la han convertido en un icono atemporal de habla francesa", expresó por su parte el Ministerio de Cultura francés en la misma red social. "La más francesa de los británicos se ha ido. Jane B fue picardía, elegancia impertinente, el emblema insuperable de toda una época, una voz murmurante que sigue siendo nuestro ídolo. Una mujer de corazón, comprometida, cuya desaparición nos deja Solos en Babilonia". Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte; sin embargo, algunos medios de comunicación locales como Liberation y BFM TV, reportaron que la famosa fue encontrada muerta en su casa de París. De hecho. Se sabía que en los últimos años había pasado por diversos problemas de salud, que incluyeron un leve derrame cerebral en 2021; lo cual, la obligó a estar alejada del ojo público y tener apariciones contadas. la emisora ​​francesa, citando a la cantante diciendo que necesitaba un poco más de tiempo y prometiendo a sus fanáticos que los volvería a ver en otoño. Jane Birkin actuó en más de 20 películas como Blow-up, Je t'aime moi non plus y La tête de maman. Además, grabó 19 discos, entre los que se encuentran La Chanson du Slogan, Lost Songs, Enfants d'Hiver y Oh, pardon, tu dormais que grabó en 2020.

