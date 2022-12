Muere la modelo Jamie López, estrella de Super Sized Salon, tenía 37 años Jaime López, la creadora del primer salón de belleza para tallas grandes, falleció. Fue su equipo el encargado de dar la noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 19 de diciembre de 2022, se dio a conocer que Jamie López falleció a los 37 años. De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, estrella del reality televisivo Super Sized Salon había sido hospitalizada en Las Vegas y su muerte se debió a fallas cardiacas. Posteriormente, se confirmó el deceso en la cuenta oficial en Instagram de Babydoll Beauty Couture, el salón de belleza de la que la estilista de tallas grandes creó en 2017. "Lamentablemente anunciamos, con gran dolor, el fallecimiento del fundador y propietario de Babydoll Beauty Couture, el legendario Jamie Lopez", se menciona en dicha red social. "Les pedimos, en nombre de la familia Babydoll, que nos den tiempo para procesar esta tremenda pérdida. Próximamente se anunciarán más detalles y arreglos. Hemos sufrido una pérdida extraordinaria y apreciamos el tiempo y el espacio para llorar en paz. Mantenga a nuestra familia y equipo de Babydoll en sus corazones y oraciones. Atentamente, Equipo Jaime de la legendaria Jamie Lopez". Acompañaron el mensaje con una foto de la famosa en un gran marco rosa con flores, donde se lee "Descanse en paz, Jamie López. 1985-2022". Jamie Lopez, 'Super Sized Salon' Star, Dead at 37 Jamie Lopez | Credit: WE TV SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta modelo de tallas plus size saltó a la fama tras participar en el mencionado reality; inició pensado más de 383 kilos, por lo que tuvo que grabar desde su casa. Con el paso de los meses, logró adelgazar más de 181 kilos. De hecho, se sabe que ya se encontraba en los preparativos para iniciar grabaciones de la una segunda temporada. Los detalles del funeral de Jamie López se darán más adelante, tal como dio a conocer su equipo de trabajo.

