Muere Jacky Oh, la famosa estrella de televisión y youtuber, a los 32 años La pareja del actor y músico DC Young Fly, falleció en Miami y deja tres hijos pequeños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha fallecido Jacky Oh, estrella del show Wild 'N Out, además de pareja del actor y músico, DC Young Fly, con quien tenía 3 hijos: Nova, Nala y Prince, de apenas 10 meses. La triste noticia era confirmada por TMZ. Fuentes allegadas al sitio web informaron de que la también youtuber moría el pasado miércoles en Miami. Las causas de su muerte no han sido confirmadas todavía, pero dicho medio compartía que se había borrado un post de la influencer en el que decía que estaba en Miami para llevar a cabo "un cambio de imagen de mamá". Jacklyn Smith, verdadero nombre de la estrella televisiva y de las redes, llevaba 8 años de relación con DC, a quien conoció en el famoso show de MTV. A pesar de su larga unión y de tener tres hijos, no estaban casados. Ms Jacky Oh Ms Jacky Oh muere en Miami a los 32 años | Credit: IG/Mis Jacky Oh El cantante estaba en Atlanta rodando nuevos episodios del exitoso programa cuando recibió la trágica noticia. Las redes del show publicaron un sentido mensaje para Jacky y sus seres queridos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos profundamente tristes por la muerte de Jacklyn Smith, conocida por el mundo como Jacky Oh, talentoso miembro de Wild 'N Out, cuyo impacto siempre será atesorado y echado de menos", lee parte del comunicado donde también se habló de ella en lo personal. "Y lo más importante, era una tremenda madre de sus tres preciosos hijos. El grupo BET Media extiende sus condolencias a toda la familia Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon y todos los amigos que amaron y se preocuparon por Jacky Oh en en estos difíciles momentos". En Paz Descanse.

