Muere la madre del actor Sylvester Stallone, la astróloga Jackie Stallone El actor Sylvester Stallone está de luto. Ha fallecido su madre, la astróloga Jackie Stallone, a los 98 años. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Sylvester Stallone, de 74 años, vive un doloroso momento. Ha muerto su madre, la astróloga Jackie Stallone, a los 98 años. Según confirmó su hijo Frank Stallone en las redes sociales, Jackie murió mientras dormía. "Murió en su sueño como ella deseaba", expresó Frank en Instagram. "Era difícil no quererla. Ella era una persona muy excéntrica y extravagante", añadió sobre su madre. Aún no se ha revelado la causa de su muerte. Image zoom Sylvester Stallone y su madre Jackie Stallone (E. Charbonneau/ WireImage for MGM ) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el tributo a su madre en Instagram, Frank dijo que su hermano Sylvester trató a su madre "como una reina toda su vida" y siempre le demostró su amor. Sin duda, la estrella de clásicos como Rambo y Rocky vive una etapa de duelo y debe estar refugiándose en la compañía de su esposa, la modelo Jennifer Flavin y sus hijas. Image zoom La astróloga Jackie Stallone (E. Charbonneau/ WireImage for MGM ) Jackie fue promotora de lucha libre y fue parte del show Gorgeous Ladies of Wrestling en los años ochenta. Además fue parte del show de telerrealidad Celebrity Big Brother en el Reino Unido y escribió el libro Star Power: An Astrological Guide to Supersuccess, ganando fama y reconocimiento como astróloga y síquica. Frank añadió que su madre tenía una mente brillante y una alegría contagiosa, y que aun en la tercera edad hacía ejercicio y bailaba. Image zoom Sylvester Stallone con su esposa Jennifer Flavin y su hija Sistine Stallone. (Tommaso Boddi/Getty Images) Que en paz descanse. Nuestro más sentido pésame para la familia Stallone.

